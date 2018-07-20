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Возмещение вкладчикам самарского Газбанка выплатит Сбербанк
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Возмещение вкладчикам самарского Газбанка выплатит Сбербанк 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило Сбербанк банком-агентом для выплаты возмещения вкладчикам самарского Газбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 11 июля, сообщило агентство.
Уточняется, что Сбербанк будет осуществлять прием заявлений и документов на выплату страхового возмещения в течение не менее двух лет.
Прием заявлений о выплате страхового возмещения и выплаты вкладчикам начнется 23 июля 2018 года.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии — 11 июля 2018 года, напоминает АСВ.
Банк России отозвал лицензию у Газбанка из-за накопления на его балансе значительного объема проблемных активов. Как отмечал регулятор, за последние 12 месяцев ЦБ 11 раз применял к Газбанку меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако руководство кредитной организации не приняло мер по нормализации ее деятельности.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля кредитная организация занимала 134 место в банковской системе РФ.
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