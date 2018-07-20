Оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области в 2018 году

Как сообщает Нижегородстат, в январе-июне текущего года он составил 360,7 млрд рублей, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах.

На 96,3% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля рынков составила 3,7%.

В то же время отмечено падение оборота оптовой торговли. За январь-июнь 2018 года он составил 641,5 млрд рублей, что в товарной массе соответствует 93,2% к уровню соответствующего периода 2017 года.