Ещё
Оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста

Оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области в 2018 году 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает Нижегородстат, в январе-июне текущего года он составил 360,7 млрд рублей, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах.
На 96,3% оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля рынков составила 3,7%.
В то же время отмечено падение оборота оптовой торговли. За январь-июнь 2018 года он составил 641,5 млрд рублей, что в товарной массе соответствует 93,2% к уровню соответствующего периода 2017 года.
Newsroom24: последние новости
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 только в «Билайн» Банки Поволжья осенью перейдут под надзор нового структурного подразделения ВТБ продлил время приема внутренних платежей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры61
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста163
Фото кабинета Медведева удивило россиян55
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе211
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение