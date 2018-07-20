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Группа «Аэрофлот» за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 8,2%
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Группа «Аэрофлот» за I полугодие увеличила перевозки пассажиров на 8,2% 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" за первое полугодие 2018 года увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%, до 25 миллионов человек, сообщила компания.
"За шесть месяцев 2018 года группа «Аэрофлот» перевезла 24,9 миллиона пассажиров, что на 8,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 16,2 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
Пассажирооборот группы увеличился за полугодие на 7,7%, пассажирооборот компании — на 5%.
В июне 2018 года группа «Аэрофлот» перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 11,4% превышает результат за июнь 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» составило 3,2 миллиона человек, увеличившись на 9,6%. Пассажирооборот группы в июне увеличился на 9,4%, пассажирооборот авиакомпании — на 7,2%.
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