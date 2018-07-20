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Медведев заявил о миллиардном ежегодном ущербе от незаконной рубки леса в России
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Медведев заявил о миллиардном ежегодном ущербе от незаконной рубки леса в России 

ТАСС 32 минуты назад
Медведев констатировал миллиардный ежегодный ущерб от незаконной рубки леса в РФ, призвал сделать госнадзор более эффективным.
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