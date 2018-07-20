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Старейший российский туроператор объявил о прекращении своей деятельности
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Старейший российский туроператор объявил о прекращении своей деятельности 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ростуризме полагают, что проблемы у компании возникли в следствии недальновидной финансовой политики.
Один из старейших туроператоров России «Intravel Stoleshniki» объявил о прекращении работы. Об этом заявил генеральный директор компании Евгений Юрьев. Соответствующее заявление опубликовано на сайте оператора.
Туристы копании застрахованы на сумму 50 млн рублей в нескольких страховых компаниях. На сайте Ростуризма опубликован их список и подробная инструкция по получению денежного возмещения. За неполный месяц это уже седьмой оператор, который вынужден прекратить свою работу на рынке туристических услуг и продажу чартерных программ. До этого о прекращении деятельности заявили «Натали Турс», «Матрешка Тур», Polar Tour, «Премиум Трэвел», «Аврора БГ» и DSBW Tours.
В Ростуризме полагают, что проблемы у компаний возникли в следствии с их финансовыми просчетами.
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