Чистый убыток General Electric в I полугодии составил $444 млн против прибыли год назад

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) получил в первом полугодии 2018 года чистый убыток в размере 444 миллионов долларов против прибыли в 832 миллиона долларов за аналогичный период 2017 года, говорится в пресс-релизе компании.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, составил 568 миллионов долларов по сравнению с прибылью в 758 миллионов долларов годом ранее. Разводненный убыток на одну акцию в отчетном периоде составил 0,07 доллара за акцию против прибыли в 0,09 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка концерна при этом увеличилась на 5%, до 58,8 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль GE составила 669 миллионов долларов, что на 34% меньше, чем во втором квартале 2017 года. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,07 доллара против 0,1 доллара за аналогичный период прошлого года. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,18 доллара. Выручка концерна выросла на 3%, до 30,1 миллиарда долларов.

"Результаты за второй квартал соответствуют нашим ожиданиям, и мы продемонстрировали постоянный рост во многих наших сегментах, особенно в авиации и здравоохранении. Мы ожидаем, что рынок электроэнергии останется сложным, и мы продолжаем уделять основное внимание улучшению операционной деятельности", — приводятся в релизе слова гендиректора General Electric Джона Фланнери (John Flannery).

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.