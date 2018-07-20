РЖД могут отказаться от контроля над НПФ «Благосостояние»

Совет фонда планирует рассмотреть вопрос о возможной продаже контрольной доли от 51% до 75% в НПФ на заседании до конца июля.

Источник в одной из структур РЖД сказал агентству, что вопрос о смене контролирующего учредителя «Благосостояния» действительно активно обсуждается. Два источника знают, что ранее обсуждалась продажа контроля структурам «Газпрома»

Официальные представители РЖД и НПФ не стали комментировать RNS возможную сделку.

Ранее Reuters также со ссылкой на три источника сообщал о планах продажи РЖД лизинговой компании «ТрансФин-М» и « Абсолют Банка ». Официально компания РЖД пока о возможной продаже активов не сообщала.

НПФ «Благосостояние» предоставляет пенсионные услуги 22 года. В числе организаций, внесших взносы в совокупный вклад учредителей фонда РЖД, общественная организация «Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей» и другие. Число участников фонда по программам НПО составляет 1,3 млн человек, число получающих негосударственную пенсию — более 386 тыс. человек.

Региональная сеть фонда включает 72 структурных подразделения. По состоянию на 31 марта 2018 года собственное имущество фонда превысило 388 млрд руб., объем пенсионных резервов составил 379,8 млрд руб.