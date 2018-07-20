Компромисс по транзиту обнулит отказ «Нафтогаза „от мировых с „Газпромом“

"Нафтогаз" хочет получить от "Газпрома" $12 млрд и не готов идти на мировое соглашение, однако в итоге все кончится компромиссным для обеих сторон соглашением по транзиту. В этом убежден директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов

Украина готова заключить мировое соглашение с Россией по газу, но только по новым судебным спорам с «Газпромом», речь идет о выплате $12 млрд Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

"Как мы сказали «Газпрому» на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым судом решениям не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом. А сейчас уже поздно просить «мировое соглашение» по этим спорам", — сообщил Витренко.

Представитель «Нафтогаза» заявил, что сумма компенсации по новым арбитражным процессам превышает 12 миллиардов долларов.

"Если «Газпром» хочет «мировое соглашение» по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", — указал Витренко.

"Нафтогаз" хочет денег, которые заранее поделил

Россия считает это решение несправедливым, потому что оно принято в одностороннем порядке в пользу Украины, российские интересы там не учитываются, напоминает Сергей Правосудов. Украина, напротив, довольна и требует деньги, которые ей присудили. И когда Россия говорит, что хочет этот вопрос решить по-другому, понятно, что Украине это не нужно.

Тут принципиально ничего не изменится. Россия будет настаивать на неправомерности, будет подавать апелляцию, Украина — требовать денег. Невозможно представить другое развитие событий, тем более что менеджеры «Нафтогаза» выписали себе миллионные премии из тех сумм, которые «Газпром» не заплатил, поэтому отыграть они назад никак не могут, объяснил эксперт.

"В отношении будущих споров «Нафтогаз» подал еще один иск, на сумму более $10 млрд И по ним готов пойти на мировое — мол, примем не всю сумму, а, например, 5 миллиардов. Ну вот как можно серьезно к этому относиться? Конечно, украинцев подхлестнул Стокгольмский арбитраж, который пошел у них на поводу. Почему же на все это обращают внимание? Потому что даже после завершения строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока» потребность в украинском транзите все равно останется", — сказал Правосудов.

Компромисс по транзиту неизбежен

Объемы пока неясны, но сам факт транзита, сохранение которого принципиально для Украины, очевиден. И тут идет речь об условиях этого транзита — сейчас он самый дорогой из всех возможных вариантов.

"Газпром" настаивает на предоставлении конкурентных условий. «Нафтогаз» отвечает, что, мол, нет, вы же сократили транзит, поэтому мы хотим увеличить ставку в несколько раз. То есть маршрут и так самый дорогой, а украинцы хотят еще цену поднять. И на все это с недоумением смотрят европейцы, которым просто нужен газ", — говорит эксперт.

В любом случае обе стороны будут вынуждены прийти к компромиссу. Но до той поры будет звучать множество обвинений, заявлений, и прочего-прочего, пояснил Сергей Правосудов. В любом случае и отказ от мирового соглашения, и всевозможные претензии упираются в риск остаться без транзита, важного для «Нафтогаза».