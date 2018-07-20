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Топ-менеджер: «Нафтогаз» отказался прекратить арест активов «Газпрома» в ЕС
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Топ-менеджер: «Нафтогаз» отказался прекратить арест активов «Газпрома» в ЕС 

Прайм 1 час назад
КИЕВ, 20 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" на трехсторонней встрече с Россией и Еврокомиссией отказался прекращать арест активов "Газпрома" в ЕС, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонней встречи в Берлине 17 июля сообщил, что Россия предложила Киеву добровольно приостановить арест активов «Газпрома» в Европе, которого тот требует во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Конкретных решений по этому вопросу нет, сказал тогда Новак.
Как заявил в пятницу Витренко, «Газпром» должен выплатить по решениям Стокгольмского арбитража 2,5 миллиарда долларов плюс уже 75 миллионов долларов процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание. «И пока не получим эти средства, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы „Газпрома“ по всему миру», — написал Витренко в Facebook.
По его словам, решение арбитража никто не отменял и не останавливал. «Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время», — написал Витренко.
"Газпром" прекрасно это понимает. Также они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое «нет», — заявил топ-менеджер «Нафтогаза».
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