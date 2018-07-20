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Китайские компании покоряют Fortune Global 500
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Китайские компании покоряют Fortune Global 500 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Китайские компании продолжают покорять все новые глобальные рейтинги. Например, в последнем BrandZ было представлено 14 брендов из Китая, и впервые они дорожали быстрее американских. Новый триумф Поднебесной — 120 компаний в Fortune Global 500.
Теперь Китай находится на втором месте после США по количеству участников рейтинга, в который входят компании с наибольшей выручкой. Штаты представлены 126 компаниями.
По оценке Fortune, в 2017 году совокупный доход участников рейтинга составил 30 трлн долларов, а их выручка практически достигла 1,9 трлн долларов (+23%). Лидером является Walmart с оборотом 500,3 млрд долларов. В первую сотню попали 22 компании с материкового Китая, среди них только одна одновременно технологическая и без госучастия — Huawei, она находится на 72-м месте.
На втором, третьем и четвертом местах — State Grid (Государственная электросетевая корпорация Китая), нефтехимическая корпорация Sinopec Corp. и нефтегазовая корпорация China National Petroleum.
Среди технологических компаний из Китая в Fortune Global 500 вошли SAIC Motor (36), Beijing Automotive Group (124), JD (181), Lenovo Group (240), Geely (267), Alibaba (300), Midea (323), Tencent (331). JD поднялась на 80 строчек, Alibaba улучшила результат на 162 пунктов, Tencent — на 147.
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