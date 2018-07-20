Китайские компании покоряют Fortune Global 500

Китайские компании продолжают покорять все новые глобальные рейтинги. Например, в последнем BrandZ было представлено 14 брендов из Китая , и впервые они дорожали быстрее американских. Новый триумф Поднебесной — 120 компаний в Fortune Global 500.

Теперь Китай находится на втором месте после США по количеству участников рейтинга, в который входят компании с наибольшей выручкой. Штаты представлены 126 компаниями.

По оценке Fortune, в 2017 году совокупный доход участников рейтинга составил 30 трлн долларов, а их выручка практически достигла 1,9 трлн долларов (+23%). Лидером является Walmart с оборотом 500,3 млрд долларов. В первую сотню попали 22 компании с материкового Китая, среди них только одна одновременно технологическая и без госучастия — Huawei, она находится на 72-м месте.

На втором, третьем и четвертом местах — State Grid (Государственная электросетевая корпорация Китая), нефтехимическая корпорация Sinopec Corp. и нефтегазовая корпорация China National Petroleum.