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В индустриальный парк Севастополя зашли первые четыре инвестора
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В индустриальный парк Севастополя зашли первые четыре инвестора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Севастополе прошло первое заседание экспертного совета по отбору инвестиционных проектов для дальнейшей реализации на площадке индустриального парка города. Экспертный совет одобрил проекты четырех первых участников индустриального парка.
«Если до этого мы говорили о том, что с теми или иными компаниями ведем переговоры, то сегодня мы уже переходим от слов к делу и официально заводим их в реестр инвестиционных проектов Севастополя. Дальше Корпорация развития Севастополя начнет работу по их оформлению как резидентов индустриального парка», — сообщил директор департамента экономического развития Андрей Саносян.
Общий объем инвестиций, который четыре инвестора планируют вложить в проекты, составит около 850 млн рублей. В городе будут созданы 445 новых рабочих мест. Три компании занимаются производством строительных материалов, один проект представляет собой логистический комплекс.
«Мы занимаемся производством и реализацией строительных материалов, локализуемся в Ульяновской области. Компания существует более 10 лет и хорошо зарекомендовала себя в регионе. Кроме того, у компании есть опыт научно-исследовательской работы в части подбора химических компонентов товарных бетонов. Сырье для материалов планируем закупать. Наше производство экологически чистое», — рассказал один из инвесторов, заместитель директора компании «ПромАктив» Александр Федоров. Он также отметил, что компания считает Севастополь перспективным регионом, поэтому видим свое развитие в нем.
Напомним, что 9 июля управляющей компанией севастопольского государственного индустриального парка «Гераклид» назначена Корпорация развития Севастополя.
Фото: pixabay.com
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