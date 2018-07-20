«Русгидро» увеличило выработку электроэнергии в I полугодии на 6% — до 67,4 млрд кВт•ч

Выработка электроэнергии электростанциями «Русгидро» с учетом Богучанской ГЭС в январе-июне 2018 года увеличилась на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 67,4 млрд кВт•ч, говорится в сообщении компании. Во II квартале 2018 года выработка увеличилась на 3,2% и составила 35,5 млрд кВт•ч.

Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями, входящими в «Русгидро», в первом полугодии выросла на 5,5% и достигла 50,6 млрд кВт•ч. Во II квартале рост составил 3,5%, выработка — 28,5 млрд кВт•ч.

Также положительную динамику показали тепловые станции «Русгидро» на Дальнем Востоке — за первое полугодие они выработали 16,5 млрд кВт•ч электроэнергии, что больше аналогичного периода 2017 года на 7,7%. За II квартал тепловые станции компании выработали 6,9 млрд кВт•ч, рост составил 2,3%.

Выработка ветряных, солнечных и геотермальных электростанций «Русгидро» по итогам полугодия составила 0,2 млрд кВт•ч, квартальный показатель — 0,1 млрд кВт•ч.

«Высокие производственные результаты группы «Русгидро» обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов на ГЭС, ростом электропотребления в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в сообщении.