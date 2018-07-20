«Ингосстрах» подтверждает действие страховых полисов клиентов «Натали Турс»

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Страховые полисы клиентов туроператора «Натали Турс» являются действующими, "Ингосстрах" обещает выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства, сообщает страховая компания в пятницу.

Основное юрлицо туроператора «Натали Турс» — «Панорама Тур» — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

"Все страховые полисы выезжающих за рубеж СПАО «Ингосстрах», купленные туристами в составе турпакетов «Натали Турс», являются действующими, несмотря на проблемы, возникшие в деятельности туроператора. Все свои обязательства перед туристами «Натали Турс» по полисам выезжающих за рубеж «Ингосстрах» выполнит в полном объеме согласно заключенным договорам", — говорится в сообщении.

Страховые полисы начинают действовать с момента пересечения туристами границ зарубежных государств, напоминает компания. При наступлении страховых случаев туристам необходимо обратиться в ассистанскую компанию по телефонам, указанным в полисе или на сайте «Ингосстраха», для организации оказания медицинской и медико-транспортной помощи.