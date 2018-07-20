Объем отгрузки продукции химпрома за пять месяцев 2018 года вырос на 10,3%

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Объем отгруженной продукции химического комплекса России по итогам 5 месяцев 2018 года составил 1654,9 миллиарда рублей, что на 10,3% больше показателей аналогичного периода 2017года, говорится в сообщении Химического комплекса РФ.

На этой неделе в Минпромторге России в рамках программы «Федеральной практики» выступил заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Александр Орлов с докладом об итогах работы химического комплекса в 2017 году и приоритетных направлениях развития химической промышленности в 2018 году.

В течение 5 месяцев 2018 года суммарный объем внешней торговли продукции химического комплекса вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 20,5% и составил 21,1 миллиарда долларов.

По словам Орлова, в январе-мае этого года реализовано 6 инвестиционных проектов. Суммарный объем инвестиций по этим проектам составил 4,83 миллиарда рублей (в том числе господдержка — 0,113 миллиарда рублей), было создано 190 новых рабочих мест. Планируется реализация еще 21 проекта.

Как говорится в сообщении, по итогам 2017 года удельный вес Химпрома в основных экономических показателях страны продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Так, доля химической промышленности в структуре ВВП России возросла до 1,34%; в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств достигла 9,7%; в российском экспорте — 11,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства химической промышленности в 2017 году составил 3624,1 миллиарда рублей (9,7% от показателя в целом по обрабатывающим производствам).

Объем внешней торговли продукцией химической промышленности в 2017 году составил 42,9 миллиарда долларов и увеличился на 11,3%. Доля экспорта в товарообороте составила 48,3%, а импорта — 51,7%.

В 2017 году в рамках реализации «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» и плана мероприятий по импортзамещению завершена реализация восьми инвестиционных проектов. Суммарный объем инвестиций по этим проектам составил 27,5 миллиарда рублей (в том числе господдержка — 0,43 млрд руб.), было создано 1655 новых рабочих мест, отмечается в сообщении Химического комплекса РФ.