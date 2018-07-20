6-ой Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Ямал Нефтегаз 2018» 

6-ой Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ» — это единственная ежегодная профессиональная площадка с пятилетней историей успеха, которая собирает более 300 руководителей всех градообразующих предприятий отрасли региона для представления и обсуждения самых актуальных вопросов, решение которых напрямую связано с успешным функционированием нефтегазодобывающей промышленности Арктической зоны.
Традиционно, программа мероприятия включает обсуждение ключевых нефтегазовых и инфраструктурных проектов, особенности работы в арктических условиях, привлечение инвестиций в регион и использование инновационных технологий. В этом году, по просьбе участников форума, программа форума насыщена интерактивными дискуссиями и специализированными семинарами и секциями по направлениям геологоразведка, добыча, финансирование, инфраструктура и т.д.
Среди постоянных участников форума: Арктик СПГ 2, Арктикгаз, Атомфлот, Газпром ВНИИГАЗ, Газпром геологоразведка, Газпром добыча Надым, Газпром добыча Уренгой, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, Газпром добыча Ямбург, Газпром нефть, Газпром нефть шельф, Газпромнефть-Развитие, Газпромнефть-Ямал, Газпромтранс, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, Мессояханефтегаз, НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз, Роснефть, Роспан Интернешнл, Севернефтегазпром, СИБУР Холдинг, Ямал СПГ, Ямальская железнодорожная компания, Газпром проектирование, Газпромнефть-Снабжение, НОВАТЭК, НОВАТЭК НТЦ, НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ и многие другие.
Среди постоянных ВИП-гостей Форума:
* Сергей Кочкуров, вице-президент, ЛУКОЙЛ, генеральный директор, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь
* Денис Сугаипов, генеральный директор, Газпромнефть— Развитие
* Сергей Меньшиков, генеральный директор, Газпром добыча Надым
* Виль Фахретдинов, генеральный директор, Новатэк-Таркосаленефтегаз
* Алексей Овечкин, генеральный директор, Газпромнефть-Ямал
* Александр Слепцов, генеральный директор, Роспан Интернешнл
* Алексей Давыдов, генеральный директор, Газпром геологоразведка
* Виктор Сорокин, генеральный директор, Мессояханефтегаз и многие др.
Ключевые направления работы Форума 2018:
* СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: реализуемые проекты и ключевые направления развития нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей. Диалог операторов проектов и Правительства
* СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС! Мега-проекты: Ямал СПГ, Арктик СПГ 2, Мессояха Мегапроект «ЯМАЛ». Задайте вопросы напрямую руководителям проектов!
* ТОЛЬКО В 2018! Клуб директоров по управлению крупными проектами региона. Закрытое заседание по эффективному запуску и реализации проектов нефтегазовой индустрии Ямала и России в целом.
* НОВОЕ МЕСТО — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. В 2018 году Форум пойдет в г. Новый Уренгой, промышленном центре региона, что несомненно скажется на значительном увеличении числа участников Форума.
* ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОРЫВЫ: Специальные сессии по технологиям добычи нефти и газа. Что нового? Каковы стратегии развития?
* ФОКУС-СЕССИЯ: Реализация проектов СШХ и СМП. Особенности привлечения инвестиций, формирования грузопотоков, развития морских портов и ж/д подходов к ним * НОВОЕ! Синергия проектов: развитие инфраструктуры для освоения углеводородных запасов и развития крупнотоннажных производств по переработке углеводородного сырья ЯНАО
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