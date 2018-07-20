6-ой Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Ямал Нефтегаз 2018»

6-ой Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ» — это единственная ежегодная профессиональная площадка с пятилетней историей успеха, которая собирает более 300 руководителей всех градообразующих предприятий отрасли региона для представления и обсуждения самых актуальных вопросов, решение которых напрямую связано с успешным функционированием нефтегазодобывающей промышленности Арктической зоны.

Традиционно, программа мероприятия включает обсуждение ключевых нефтегазовых и инфраструктурных проектов, особенности работы в арктических условиях, привлечение инвестиций в регион и использование инновационных технологий. В этом году, по просьбе участников форума, программа форума насыщена интерактивными дискуссиями и специализированными семинарами и секциями по направлениям геологоразведка, добыча, финансирование, инфраструктура и т.д.

Среди постоянных ВИП-гостей Форума:

* Сергей Кочкуров, вице-президент, ЛУКОЙЛ , генеральный директор, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь

* Денис Сугаипов, генеральный директор, Газпромнефть— Развитие

* Сергей Меньшиков, генеральный директор, Газпром добыча Надым

* Виль Фахретдинов, генеральный директор, Новатэк-Таркосаленефтегаз

Ключевые направления работы Форума 2018:

* СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: реализуемые проекты и ключевые направления развития нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей. Диалог операторов проектов и Правительства

* СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС! Мега-проекты: Ямал СПГ, Арктик СПГ 2, Мессояха Мегапроект «ЯМАЛ». Задайте вопросы напрямую руководителям проектов!

* ТОЛЬКО В 2018! Клуб директоров по управлению крупными проектами региона. Закрытое заседание по эффективному запуску и реализации проектов нефтегазовой индустрии Ямала и России в целом.

* НОВОЕ МЕСТО — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. В 2018 году Форум пойдет в г. Новый Уренгой , промышленном центре региона, что несомненно скажется на значительном увеличении числа участников Форума.

* ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОРЫВЫ: Специальные сессии по технологиям добычи нефти и газа. Что нового? Каковы стратегии развития?

* ФОКУС-СЕССИЯ: Реализация проектов СШХ и СМП. Особенности привлечения инвестиций, формирования грузопотоков, развития морских портов и ж/д подходов к ним * НОВОЕ! Синергия проектов: развитие инфраструктуры для освоения углеводородных запасов и развития крупнотоннажных производств по переработке углеводородного сырья ЯНАО

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