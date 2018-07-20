«Нафтогаз» назвал условие мирового соглашения с «Газпромом»

«Нафтогаз» назвал условие мирового соглашения по новым арбитражным спорам с «Газпромом»

«Кроме арбитражных процессов, по которым окончательное решение было принято, у нас с "Газпромом" есть новые арбитражные процессы. Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" в новых арбитражных процессах уже превышает $12 млрд Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в рамках новых споров «Газпром» требует расторгнуть или изменить текущие договоры, а «Нафтогаз» требует компенсировать убытки из-за невыполнения «Газпромом» обязательств по контракту, в том числе с учетом решения арбитража.

«Так, "Газпром" поставлять нам газ, но не поставляет. "Газпром" должен поддерживать определенное давление в газотранспортной системе на выходе в Украину, но не поддерживает. "Газпром" должен согласиться на пересмотр транзитного тарифа, но не соглашается», — отметил Витренко.

Он также заявил, что позиция компании заключается в том, что переговоры по мировому соглашению не должны задерживать трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.

«Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство "Северного потока-2", как политического и антиконкурентного проекта», — заключил главный коммерческий директор «Нафтогаза».