«Нафтогаз»: мировое соглашение с «Газпромом» по принятым решениям арбитража невозможно

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Мировое соглашение с «Газпромом» по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража невозможно, заявил в пятницу коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

"Как мы сказали «Газпрому» на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым решениям арбитража не представляется возможным", — сообщил Витренко на своей странице в Facebook.

[HTML] [/HTML] «Теперь уже слишком поздно запрашивать „мирное соглашение“. „Газпром“ должен заплатить нам по решениям $2,56 млрд плюс $75 млн компенсации за расходы… И до тех пор, пока мы не получим эти деньги, мы будем продолжать угрожать активам „Газпрома“ по всему миру», — заявил Витренко.

Как сообщали «Вести. Экономика», 18 июля в руководстве компании «Нафтогаз Украины» заявили о готовности пойти на мировое соглашение с «Газпромом» в рамках спора в арбитражном суде Стокгольма.

Глава украинской госкомпании Андрей Коболев заявил о том, что условием для заключения мирового соглашения по претензиям «Нафтогаза» к «Газпрому» будет отсутствие помех для переговоров по новому контракту на транзит газа. При этом в «Нафтогазе» не будут вести переговоров по урегулированию претензий в трехстороннем формате (с участием ЕС — прим. ред). Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Мнистр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об итогах трехсторонних переговоров между представителями России, ЕС и Украины в Берлине: основным условием продолжения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Александр Новак отметил, что стороны договорились продолжить переговоры в октябре 2018 г.