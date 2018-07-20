«Нафтогаз» хочет от «Газпрома» $12 млрд за мировое соглашение 

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" на трехсторонней встрече с Россией и Еврокомиссией отказался прекращать арест активов "Газпрома".
Он также рассказал об условии «Нафтогаза» по мировому соглашению с «Газпромом».
"Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд.. Если «Газпром» хочет «мировое соглашение» по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", — написал Витренко в фейсбуке.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что компания готова рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом».