«Нафтогаз» хочет от «Газпрома» $12 млрд за мировое соглашение

Он также рассказал об условии «Нафтогаза» по мировому соглашению с «Газпромом».

"Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд.. Если «Газпром» хочет «мировое соглашение» по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", — написал Витренко в фейсбуке.