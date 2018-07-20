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«Нафтогаз» назвал условие для частичного мирового соглашения с «Газпромом»
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

«Нафтогаз» назвал условие для частичного мирового соглашения с «Газпромом» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
"НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" ГОТОВ К МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ ТОЛЬКО ПО НОВЫМ СУДЕБНЫМ СПОРАМ С ГАЗПРОМОМ, ПРЕДЛАГАЕТ ЕМУ ВЫПЛАТИТЬ $12 МЛРД — ТОП-МЕНЕДЖЕР НАФТОГАЗА
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