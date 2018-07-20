В Новом Уренгое пройдет Ежегодный международный инвестиционный форум

В Новом Уренгое 28 — 29ноября пройдет VI Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Ямал Нефтегаз 2018», посвященный реализации ключевых нефтегазовых и инфраструктурных проектов, особенности работы в арктических условиях, привлечению инвестиций и использованию инновационных технологий.

Площадка ежегодно собирает более 300 руководителей всех градообразующих предприятий отрасли региона для представления и обсуждения самых актуальных вопросов, решение которых напрямую связано с успешным функционированием нефтегазодобывающей промышленности Арктической зоны.

В этом году, по просьбе участников форума, в программу включены интерактивные дискуссии, специализированные семинары и секции по таким направлениям как: геологоразведка, добыча, финансирование, инфраструктура и другие.