В Новом Уренгое пройдет Ежегодный международный инвестиционный форум 

В Новом Уренгое 28 — 29ноября пройдет VI Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Ямал Нефтегаз 2018», посвященный реализации ключевых нефтегазовых и инфраструктурных проектов, особенности работы в арктических условиях, привлечению инвестиций и использованию инновационных технологий.
Площадка ежегодно собирает более 300 руководителей всех градообразующих предприятий отрасли региона для представления и обсуждения самых актуальных вопросов, решение которых напрямую связано с успешным функционированием нефтегазодобывающей промышленности Арктической зоны.
В этом году, по просьбе участников форума, в программу включены интерактивные дискуссии, специализированные семинары и секции по таким направлениям как: геологоразведка, добыча, финансирование, инфраструктура и другие.
Среди постоянных участников форума представителей компаний «Арктик СПГ-2», «Арктикгаз», «Атомфлот», «Газпром ВНИИГАЗ», «Газпром геологоразведка», «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», «Газпром добыча Ямбург», «Газпром нефть», «Газпром нефть шельф», «Газпромнефть-Развитие», «Газпромнефть-Ямал», «Газпромтранс», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Мессояханефтегаз», «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз», «Роснефть», «Роспан Интернешнл», «Севернефтегазпром», «СИБУР Холдинг», «Ямал СПГ», «Ямальская железнодорожная компания», «Газпром проектирование», «Газпромнефть-Снабжение», «НОВАТЭК», «НОВАТЭК НТЦ», «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и многие другие.
Среди гостей форума вице-президент, компании «ЛУКОЙЛ», генеральный директор, «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров, генеральный директор «Газпромнефть-Развитие» Денис Сугаипов, генеральный директор «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, генеральный директор, «Новатэк-Таркосаленефтегаз» Виль Фахретдинов, генеральный директор «Газпромнефть-Ямал» Алексей Овечкин, генеральный директор «Роспан Интернешнл» Александр Слепцов, генеральный директор «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов, генеральный директор «Мессояханефтегаз» Виктор Сорокин.
В рамках программы форума состоится стратегическая пленарная сессия «реализуемые проекты и ключевые направления развития нефтегазовой отрасли ЯНАО и прилегающих областей. Диалог операторов проектов и правительства», специальный фокус — «Мега-проекты: Ямал СПГ, Арктик СПГ 2, Мессояха Мегапроект „ЯМАЛ“. Задайте вопросы напрямую руководителям проектов!», «Клуб директоров по управлению крупными проектами региона. Закрытое заседание по эффективному запуску и реализации проектов нефтегазовой индустрии Ямала и России в целом» и фокус-сессия «Реализация проектов СШХ и СМП. Особенности привлечения инвестиций, формирования грузопотоков, развития морских портов и ж/д подходов к ним».