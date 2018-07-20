Московская биржа присоединилась к глобальному кодексу валютного рынка

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Московская биржа подписала заявление о приверженности принципам глобального кодекса валютного рынка, сообщается на сайте Московской биржи.

"Московская биржа подписала заявление о приверженности принципам глобального кодекса валютного рынка (FX Global Code), призванному способствовать формированию рынка, работающего на принципах надежности, добросовестности, ликвидности, открытости и прозрачности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кодекс является сводом глобальных принципов добросовестной практики на валютном рынке, направленных на обеспечение целостности и эффективной работы валютного рынка. Документ разработан рабочей группой при Банке международных расчетов (BIS), в которую вошли представители центральных банков и участников рынка из шестнадцати стран.

О своем присоединении к кодексу уже заявили более 100 участников рынка, в том числе центральные банки многих стран и крупнейшие мировые банки, а также электронные торговые платформы. Отмечается, что Московская биржа стала первой среди российских финансовых компаний, присоединившихся к кодексу. Впервые Московская биржа объявила о своем намерении присоединиться к глобальному кодексу валютного рынка в январе 2018 года.