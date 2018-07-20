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Московская биржа присоединилась к глобальному кодексу валютного рынка
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Московская биржа присоединилась к глобальному кодексу валютного рынка 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Московская биржа подписала заявление о приверженности принципам глобального кодекса валютного рынка, сообщается на сайте Московской биржи.
"Московская биржа подписала заявление о приверженности принципам глобального кодекса валютного рынка (FX Global Code), призванному способствовать формированию рынка, работающего на принципах надежности, добросовестности, ликвидности, открытости и прозрачности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кодекс является сводом глобальных принципов добросовестной практики на валютном рынке, направленных на обеспечение целостности и эффективной работы валютного рынка. Документ разработан рабочей группой при Банке международных расчетов (BIS), в которую вошли представители центральных банков и участников рынка из шестнадцати стран.
О своем присоединении к кодексу уже заявили более 100 участников рынка, в том числе центральные банки многих стран и крупнейшие мировые банки, а также электронные торговые платформы. Отмечается, что Московская биржа стала первой среди российских финансовых компаний, присоединившихся к кодексу. Впервые Московская биржа объявила о своем намерении присоединиться к глобальному кодексу валютного рынка в январе 2018 года.
Московская биржа основана в 1992 году как Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), изначально специализировавшаяся на валютных торгах. Московская биржа является глобальным центром рублевой ликвидности, на которой проводятся торги по десяти валютным парам. В первом полугодии 2018 года среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 23,6 миллиарда долларов.
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