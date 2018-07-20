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Сбербанк выделит на возведение ЖК «Румянцево-Парк» на сумму до 6 млрд руб
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Опубликована запись пытки в российской колонии

Сбербанк выделит на возведение ЖК «Румянцево-Парк» на сумму до 6 млрд руб 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости/Прайм. Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и компания «Лексион Девелопмент» заключили сделку по финансированию строительства жилого комплекса «Румянцево-Парк» на юго-западе Москвы на сумму до 5,95 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе крупнейшего российского банка.
"Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, и компания «Лексион Девелопмент» заключили сделку по финансированию строительства жилого комплекса «Румянцево-Парк», расположенного в Юго-Западном округе Москвы, около метро Саларьево… Проектное финансирование с лимитом 5,95 миллиарда рублей рассчитано на 57 месяцев", — говорится в сообщении.
Проект предполагает строительство жилого комплекса бизнес-класса с подземным паркингом, состоящего из трех корпусов переменной этажности, общей площадью около 163 тысяч квадратных метров.
"Лексион Девелопмент" — девелоперская компания полного цикла, работает в московском регионе. В ее активе — реализация проекта строительства микрорайона «Некрасовка-Парк» на территории Юго-Восточного округа Москвы, состоящего из трех кварталов, куда входят 25 домов на 6,4 тысячи квартир. В 2017 году компания начала строительство второго крупного проекта — на юго-западе Москвы — жилого комплекса бизнес-класса «Румянцево-Парк», в состав которого входят три дома на 4,2 тысячи квартир.
Сбербанк кредитовал девелопера и при реализации им проекта «Некрасовка-Парк».
РИА Недвижимость: последние новости
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