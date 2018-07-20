Секрет высоких прибылей американских компаний в Китае

С 20 по 23 августа в США пройдут слушания относительно списка китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения пошлин в размере 10%, выдвинутом американским правительством 10 июля. Правительство Трампа отмечает, что США принимают данные меры потому, что ряд действий и несправедливые торговые меры, в частности правительственные дотации, предпринятые Китаем , нанесли огромные потери американской стороне.

«Жалоба» Вашингтона позволяет нам сделать вывод, что в торговле с Китаем США понесли большой ущерб и подверглись притеснениям со стороны Китая. Так ли это на самом деле?

Во-первых, благодаря быстрому росту экономики Китая и огромному потребительскому рынку, большинство американских компаний добились успехов в китайском рынке.

Американская компания Amphenol Corporation («Амфенол») — второй крупнейший в мире производитель электрических и оптоволоконных соединителей и кабелей. Статистические данные компании показывают, что в течение 10 лет, с 2008 по 2017 годы, ежегодный прирост валового операционного дохода компании составлял 9%. Доходы на китайском рынке выросли с $560 млн до $2,1 млрд При этом среднегодовой прирост достиг 16%, что почти в два раза выше общемировых темпов роста.

В 2015 году продукция компании «Амфенол» занимала 80% китайского рынка высокоскоростных соединителей для коммуникационного оборудования и серверной индустрии. Как они добились такого успеха?

После выхода на китайский рынок компания «Амфенол» начала быстро развиваться, скупая китайские компании и заводы других стран и регионов на территории Китая, которые на то время занимались производством соединителей. В 2007 году «Амфенол» подписала соглашение о патентном обмене с компанией FCI. Обе компании установили стратегический союз. Имея необходимые патенты и технологии, компания вытеснила с китайского рынка другие фирмы по производству соединителей, и получила высокие прибыли.

Очевидно, что корпорация «Амфенол» не единственная американская компания, которая добилась огромных успехов на китайском рынке. Согласно информации, американская компания Corning Incorporated о производству стекло-панелей занимает 50% китайского рынка. Для компании Corning Incorporated именно Китай стал важной базой по производству стекло-панелей и рынком для их реализации. Что касается компаний Apple General Motors , то Китай не только их производственная база, но и самый крупный рынок потребления, по объемам продаж давно опередив сами Соединенные Штаты.

Во-вторых, с целью привлечения иностранных инвестиций в слаборазвитые районы в центральной и западной части страны, правительство Китая предоставило целый ряд льгот, касающихся финансовой, налоговой, кредитной и аграрной областей.

По статистике департамента по вопросам механизации сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, в 2016 году совместные предприятия с американским капиталом, работающие в сфере сельхоз. оборудования, получили от правительства Китая пособия в размере 657 млн юаней, в 2017 году эта цифра увеличилась до 745 млн С момента вступления страны в ВТО на китайский рынок вошло много американских корпораций, стремясь воспользоваться льготными условиями. Это позволило им получить огромные прибыли. Еще в 2010 году Китай стал первым в мире авторынком, опередив США. Без китайских потребителей мировой авторынок не получил бы такой поддержки. По итогам 2017 года почти 28 млрд юаней заработали два предприятия с участием капитала американской автокорпорации General Motors. Последний произвел отчисления на сумму свыше 13 млрд юаней, в то время как общий объем убытков корпорации на мировом рынке превысил 10 млрд юаней.

По прогнозам экспертов, в 2018 году Китай обгонит США и станет крупнейшим в мире потребительском рынком. Это означает, что Китай становится приоритетным рынком для мировых транснациональных корпораций, в том числе и американских.

Вашингтон инициировал торговую войну с Китаем под предлогом защиты американских интересов. Трудно понять, что этим хотят сказать США. Разве принятые США односторонние меры принесут пользу американским компаниям, которые давно уже получают огромные прибыли в Китае? Ведь общепризнанный принцип всегда сводился к тому, что торговая война ведет только к взаимным потерям, а не к взаимному выигрышу.

Оглядываясь на эти события, можно раскрыть мотивы и предположить последствия от пошлин Трампа. Первое, согласно выпущенному Американской торговой платой в Китае «Отчету о деловой среде в Китае в 2018 году», благодаря хорошим темпам роста китайской экономики, 64% компаний-членов палаты сообщили, что их доходы возросли, а 75% компаний указали на то, что они достигли рентабельности. Оба эти показателя стали самыми высокими за последние три года. Второе, с 1 июля Китай снизил импортные пошлины на автомобили из стран ЕС Японии и других стран до 15%. Тем временем, с 6 июля американские автомобильные компании вынуждены платить штрафную дополнительную пошлину в размере 25%.

Материал подготовлен Медиакорпорацией Китая