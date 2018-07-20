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Автовазбанк стал самым убыточным в России
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Автовазбанк стал самым убыточным в России 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сегодняшний день убытки кредитной организации составляют 190 миллиардов рублей. Согласно этом показателю, АВБ занимает первую строчку в российском банкинге, передает НИА «Самара». Астрономические убытки Автовазбанка в большинстве своем связаны с проблемными активами других банков, который поступают в кредитную организацию.
В настоящий момент Автовазбанк вновь проходит процедуру санации. Напомним, управление кредитным учреждением на себя взял Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас в АВБ стекаются все проблемные активны других кредитных организаций, спасением которых занимается действующий управляющий.
Автовазбанк был основан в 1988 году по инициативе Волжского объединения по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ». В 2015 году «Промсвязьбанк» приобрел 97,3% акций АВБ. Кредитная организация была выбрана инвестором для участия в мероприятиях по санации Автовазбанка. В настоящий момент владельцем 99,99% акций АВБ является Банк России.
Фото: pixabay.com
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