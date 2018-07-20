Автовазбанк стал самым убыточным в России

На сегодняшний день убытки кредитной организации составляют 190 миллиардов рублей. Согласно этом показателю, АВБ занимает первую строчку в российском банкинге, передает НИА «Самара» . Астрономические убытки Автовазбанка в большинстве своем связаны с проблемными активами других банков, который поступают в кредитную организацию.

В настоящий момент Автовазбанк вновь проходит процедуру санации. Напомним, управление кредитным учреждением на себя взял Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас в АВБ стекаются все проблемные активны других кредитных организаций, спасением которых занимается действующий управляющий.

Автовазбанк был основан в 1988 году по инициативе Волжского объединения по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ» . В 2015 году «Промсвязьбанк» приобрел 97,3% акций АВБ. Кредитная организация была выбрана инвестором для участия в мероприятиях по санации Автовазбанка. В настоящий момент владельцем 99,99% акций АВБ является Банк России

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