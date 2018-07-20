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В Волгоградской области в 1,8 раза увеличился несырьевой экспорт
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

В Волгоградской области в 1,8 раза увеличился несырьевой экспорт 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области за январь-май 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 1,8 раза увеличился несырьевой экспорт.
По данным пресс-службы губернатора, экспорт металлов и изделий из них вырос в три раза и составил более 350 миллионов долларов; минеральных продуктов — на 247 миллионов долларов (рост 12%). На 30% увеличились поставки продукции химической промышленности, каучука и изделий из него. В этом году этих товаров продано почти на 165 миллионов долларов (127 миллионов долларов в 2017). По словам председателя регионального комитета промышленности Романа Бекова, доля несырьевого промышленного экспорта в общем объеме зарубежных поставок области на сегодняшний день превышает 70%.
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