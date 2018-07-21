Белоруссия хочет вернуть деньги по путевкам «Натали Турс»

Белоруссия обсуждает с Ростуризмом возврат денег по путевкам «Натали Турс»

Белорусская сторона ведет переговоры с Федеральным агентством по туризму РФ о сроках возврата денежных средств гражданам страны по аннулированным путевкам компании "Натали Турс", сообщил в субботу заместитель директора департамента по туризму минспорта и туризма Белоруссии Виталий Грицевич.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь , Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

"В России в этом году произошел ряд катаклизмов на туристическом рынке, обанкротились очень крупные туроператоры. Что касается конкретно Беларуси, больше всего нас затронула ситуация с "Натали Турс", которая не обанкротилась и ее глава заявил о том, что они собираются продолжать свою деятельность, но в то же время остается нерешенным вопрос о возврате денежных средств… Непосредственно с Федеральным агентством по туризму (России — ред.) ведем переговоры о конкретных графиках возврата денежных средств российской стороны (белорусским клиентам по аннулированным турам — ред.)", — сообщил Грицевич телеканалу ОНТ.

Представитель министерства также добавил, что все белорусские граждане, которые находились за границей по путевкам этого туроператора, благополучно вернулись на родину.

Ранее минспорта и туризма Белоруссии сообщало, что из-за действий "Натали Турс" в том числе оказался под угрозой отдых белорусских туристов. В частности, по данным ведомства, 400 граждан республики приобрели туры, которые компания впоследствии аннулировала.