«Победа» расширит авиапарк самолетами Boeing

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") заказала 15 самолетов Boeing новой модели 737MAX, первое воздушное судно ожидает в следующем году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом сделки.
"Победа" уже заказала 15 машин, поставка запланирована с осени 2019 года", — рассказал источник.
В самом лоукостере сообщили, что рассматривают возможность в будущем пополнить флот новыми самолетами Boeing 737MAX, но детали возможной сделки оглашать не стали.
Парк "Победы" на данный момент состоит из 19 Boeing 737-800. К концу 2019 года перевозчик планирует расширить флот до 30 судов.