«Победа» расширит авиапарк самолетами Boeing

Лоукостер «Победа» заказал 15 самолетов Boeing

"Победа" уже заказала 15 машин, поставка запланирована с осени 2019 года", — рассказал источник.

В самом лоукостере сообщили, что рассматривают возможность в будущем пополнить флот новыми самолетами Boeing 737MAX, но детали возможной сделки оглашать не стали.