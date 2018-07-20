Болельщики ЧМ-2018 потратили в Ростове 700 млн руб

Болельщики Чемпионата мира по футболу-2018 потратили в Ростове-на-Дону порядка 700 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ в Южном федеральном округе на основе исследования данных транзакционной активности.

Более четверти этой суммы (190 млн руб) была потрачена на покупку одежды и аксессуаров. На втором месте оказались места общественного питания с показателем в 130 млн руб. На отели болельщики потратили 120 млн руб (при этом спрос на них вырос во время ЧМ-2018 в три раза), на транспорт — 100 млн руб, а на туристические услуги — 90 млн руб.