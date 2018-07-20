Прогнозная цена акций «Северстали» повышена на 6% 

Северсталь представила операционные и финансовые результаты за 2к18, которые мы считаем сильными. Хотя выручка оказалась немного ниже ожиданий, однако рост эффективности способствовал тому, что EBITDA превысила ожидания на 2–3%. Учитывая, что долговая нагрузка сейчас находится на многолетнем минимуме, а объявленная за 2к18 дивидендная доходность составляет 5%, мы полагаем, что среди бумаг российских металлургических компаний акции Северстали по-прежнему предлагают самую высокую доходность в перспективе 12 месяцев. Это вкупе с повышением прогнозов консенсуса на фоне лучших, чем ожидалось, результатов за 1п18 может способствовать опережающей динамике котировок акций компании. Мы повышаем нашу прогнозную цену на 6%, до 17 долл., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 24%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.