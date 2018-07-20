Объем нового бизнеса компании «Интерлизинг» вырос в первом полугодии на 66%

Объем нового бизнеса компании «Интерлизинг» по итогам первого полугодия 2018 года составил 5,5 млрд рублей, что на 66% больше аналогичного показателя 2017 года. Соответствующие данные приводятся в релизе компании.

Количество заключенных договоров за отчетный период увеличилось на 52%. Больше всего договоров заключалось в Северо-Западном, Центральном и Уральском дивизионах.

Объем лизингового портфеля за последние 12 месяцев вырос на 77% и превысил 16 млрд рублей.