Объем нового бизнеса компании «Интерлизинг» вырос в первом полугодии на 66% 

Объем нового бизнеса компании «Интерлизинг» по итогам первого полугодия 2018 года составил 5,5 млрд рублей, что на 66% больше аналогичного показателя 2017 года. Соответствующие данные приводятся в релизе компании.
Количество заключенных договоров за отчетный период увеличилось на 52%. Больше всего договоров заключалось в Северо-Западном, Центральном и Уральском дивизионах.
Объем лизингового портфеля за последние 12 месяцев вырос на 77% и превысил 16 млрд рублей.
«Активному росту в первом полугодии поспособствовали… развитие розничных сделок, модернизация продукта «Экспресс» и открытие новых филиалов. Также в первом полугодии в двух дивизионах — Центральном и Северо-Западном — стартовал новый проект: лизинг медицинского оборудования. У данного сегмента большие перспективы для роста в 2018 году», — комментирует коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков.