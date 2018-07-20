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«Газпром» заключит контракты на 91 млрд руб на стройку газопровода к «Северному потоку-2»
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«Газпром» заключит контракты на 91 млрд руб на стройку газопровода к «Северному потоку-2» 

Прайм 37 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Газпром" планирует заключить контракты на общую сумму 90,8 миллиарда рублей за строительство на Северо-Западе РФ газотранспортных мощностей для поставки газа в газопровод «Северный поток-2», следует из закупочных материалов компании.
Согласно документам, «Газпром» провел три закупки у единственного подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.
Так, одним контрактом с начальной (максимальной) стоимостью 35,956 миллиарда рублей предусматривается строительство участка первой нитки (538-852,7 километры) в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец — КС Славянская».
В рамках второго договора нужно выполнить строительно-монтажные работы на участке второй нитки (538-852,7 километры), на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) участка КС «Волховская» — КС «Славянская» и на цифровых радиорелейных линиях связи на участке КС «Славянская» — Колпинское ЛПУ. Максимальная цена составляет 47,6 миллиарда рублей.
Предметом третьего контракта стоимостью 7,2 миллиарда рублей является выполнение строительно-монтажных работ на участке первой, второй, третьей и четвертой нитки с 852,7-859,5 километры в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона участок, Грязовец — КС Славянская».
Срок исполнения по трем контрактам — февраль 2021 года, указывается в документах.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».
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