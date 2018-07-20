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«Газпром» сообщил о контрактах для строительства газопровода «Северный поток — 2»
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«Газпром» сообщил о контрактах для строительства газопровода «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
"Газпром" заключил контракты на общую сумму 90,8 млрд руб. за строительство на Северо-Западе России газотранспортных мощностей для поставки газа в газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании.
Уточняется, что «Газпром» провел три закупки на выполнение строительно-монтажных работ.
Срок исполнения по трем контрактам — февраль 2021 года.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Анна Герман нашла способ для «остановки» строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
Она отметила, что Украине необходимо вернуть отношения с Россией «в разумное русло».
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