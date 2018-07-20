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В набсовет Совкомбанка вошли Анатолий Браверман из РФПИ и глава РосЕвроБанка Илья Бродский
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В набсовет Совкомбанка вошли Анатолий Браверман из РФПИ и глава РосЕвроБанка Илья Бродский 

Банки.ру 1 час назад
Совкомбанк расширил состав наблюдательного совета: в него вошли первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман и председатель правления РосЕвроБанка, один из его основателей Илья Бродский. Об этом в Совкомбанке сообщили в пятницу, 20 июля.
«После расширения состава наблюдательный совет банка состоит из девяти человек: трех менеджеров банка, трех представителей крупнейших акционеров Совкомбанка, двух представителей миноритарных акционеров и одного независимого директора», — уточняется в релизе.
«У новых членов наблюдательного совета банка огромный опыт в финансовой сфере. Наблюдательный совет остается комфортным и достаточно компактным, но и становится еще более эффективным», — комментирует председатель набсовета Совкомбанка Михаил Кучмент.
Как напоминают в Совкомбанке, в июне 2018 года было объявлено о планах Российско-Китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) совместно с консорциумом ведущих ближневосточных фондов осуществить инвестиции для вхождения в капитал Совкомбанка. Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2018 года. В июньском релизе Совкомбанка говорилось, что соглашение предусматривает приобретение консорциумом миноритарного пакета акций кредитной организации. Банк направит инвестиции на расширение бизнеса в России с потенциалом проведения IPO в течение трех лет.
Кроме того, Совкомбанк в апреле 2018-го закрыл сделку по приобретению РосЕвроБанка. Во второй половине текущего года РосЕвроБанк будет объединен с Совкомбанком, а основатели РосЕвроБанка (Илья Бродский и Андрей Суздальцев) станут акционерами Совкомбанка. По оценкам аналитиков, на конец 2018 года активы объединенного банка превысят 1 трлн рублей, а капитал — 100 млрд рублей, отмечают в Совкомбанке.
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