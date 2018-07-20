Российский холдинг «ФосАгро» и австралийская Orica расширят сотрудничество

Одним из перспективных направлений дальнейшего развития сотрудничества с австралийской корпорацией Orica холдинг "ФосАгро" считает строительство линии патронированных эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) на территории существующего завода австралийской корпорации вблизи Восточного рудника Кировского филиала АО "Апатит" , сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурев.

Как сообщает пресс-служба холдинга, на встрече в Москве Гурьев и член исполкома, президент по странам Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) корпорации Orica Томас Шутте обсудили текущие совместные проекты и перспективы расширения стратегического партнерства между двумя компаниями в регионе СНГ.

"Корпорация Orica является мировым лидером в технологии производства промышленных взрывчатых веществ (ВВ) и инновационных систем взрывания для горнодобывающей промышленности, карьерных работ, нефтегазовой промышленности и строительства, ведущий поставщик цианистого натрия для извлечения золота и специализированный поставщик услуг для наземных работ в горнодобывающей промышленности и для проходки тоннелей", — говорится в пресс-релизе.

По словам Гурьева, сотрудничество с Orica — очень хороший пример прямых инвестиций зарубежных корпораций в Россию и партнерства, которого могут достичь российские и иностранные компании.

Помимо строительства линии патронированных ЭВВ, "ФосАгро" будет рассматривать и другие перспективные направления для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, отметил генеральный директор российского холдинга, являющегося одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений.

"Результаты плодотворного сотрудничества между Orica и "ФосАгро" видны уже сейчас. Благодаря этому возможно рассмотреть расширение данного сотрудничества в сфере буровзрывных работ, как на открытых, так и на подземных горных выработках Кировского филиала АО "Апатит". Россия является стратегическим партнером компании Orica", — сказал в свою очередь Томас Шутте.

В пресс-службе "ФосАгро" напомнили, что плодотворное сотрудничество компаний началось в 2010 году, когда на рудниках Кировского филиала АО "Апатит" прошли первые успешные испытания эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) производства Orica.

"Опыт работы показал, что корпорация Orica соответствует своему статусу мирового лидера в области буровзрывных работ. Применяемая компанией технология обеспечивает кардинальное повышение уровня безопасности взрывных работ при одновременном увеличении их эффективности, — а это главный приоритет в производственной политике компании "ФосАгро", — отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро".