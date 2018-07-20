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«ФосАгро» и австралийская Orica расширят сотрудничество
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Российский холдинг «ФосАгро» и австралийская Orica расширят сотрудничество 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одним из перспективных направлений дальнейшего развития сотрудничества с австралийской корпорацией Orica холдинг "ФосАгро" считает строительство линии патронированных эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) на территории существующего завода австралийской корпорации вблизи Восточного рудника Кировского филиала АО "Апатит", сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурев.
Как сообщает пресс-служба холдинга, на встрече в Москве Гурьев и член исполкома, президент по странам Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) корпорации Orica Томас Шутте обсудили текущие совместные проекты и перспективы расширения стратегического партнерства между двумя компаниями в регионе СНГ.
"Корпорация Orica является мировым лидером в технологии производства промышленных взрывчатых веществ (ВВ) и инновационных систем взрывания для горнодобывающей промышленности, карьерных работ, нефтегазовой промышленности и строительства, ведущий поставщик цианистого натрия для извлечения золота и специализированный поставщик услуг для наземных работ в горнодобывающей промышленности и для проходки тоннелей", — говорится в пресс-релизе.
По словам Гурьева, сотрудничество с Orica — очень хороший пример прямых инвестиций зарубежных корпораций в Россию и партнерства, которого могут достичь российские и иностранные компании.
Помимо строительства линии патронированных ЭВВ, "ФосАгро" будет рассматривать и другие перспективные направления для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, отметил генеральный директор российского холдинга, являющегося одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений.
"Результаты плодотворного сотрудничества между Orica и "ФосАгро" видны уже сейчас. Благодаря этому возможно рассмотреть расширение данного сотрудничества в сфере буровзрывных работ, как на открытых, так и на подземных горных выработках Кировского филиала АО "Апатит". Россия является стратегическим партнером компании Orica", — сказал в свою очередь Томас Шутте.
В пресс-службе "ФосАгро" напомнили, что плодотворное сотрудничество компаний началось в 2010 году, когда на рудниках Кировского филиала АО "Апатит" прошли первые успешные испытания эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) производства Orica.
"Опыт работы показал, что корпорация Orica соответствует своему статусу мирового лидера в области буровзрывных работ. Применяемая компанией технология обеспечивает кардинальное повышение уровня безопасности взрывных работ при одновременном увеличении их эффективности, — а это главный приоритет в производственной политике компании "ФосАгро", — отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро".
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