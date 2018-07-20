«Чтобы не повышать пенсионный возраст, надо отдавать дивиденды госкомпаний в ПФР»

Основная претензия общества к властям не связана напрямую с пенсионной реформой. Общество абсолютно справедливо полагает, что значительная часть активов современной России создана трудом действующих пенсионеров, которые получают очень скромную пенсию. В этом видится главная несправедливость устройства современной буржуазной России. Для разрешения данной ситуации, с нашей точки зрения, было бы правильно пойти на абсолютно радикальный шаг и передать государственные пакеты акций в ведущих компаниях (например, »Газпром» ) в Пенсионный фонд России (ПФР) , который бы после этого передал их правительству в траст. Таким образом, правительство сохранит право голоса по данным пакетам акций, однако дивиденды по акциям пойдут в Пенсионный фонд.

Выпадающие в данном случае доходы бюджета стоит компенсировать за счет олигархов и корпоративного сектора. Стоит повысить налог на прибыль, а также установить повышенную ставку налога на дивиденды для крупных акционеров. Последняя может достигать 50%. Фамилии олигархов, бенефициаров и акционеров крупных компаний, а также их доли в бизнесе известны каждому отраслевому инвестиционному аналитику. Мы сомневаемся, что данная информация недоступна в Министерстве финансов ФСБ и прочих профильных ведомствах. Ставка налога на прибыль предприятий и банков может быть повышена до 30-35%. Для компаний нефтегазового сектора и коммерческих банков — до 40-45%.

К тому же, конечно, стоит вспомнить стандартные рыночные инструменты привлечения капитала. ПФР может выпустить облигации, которые были бы гарантированы ЦБ РФ.

Ну и конечно, надо честно сказать россиянам, что при капитализме человек, прежде всего, сам кузнец своего счастья. Стоит копить на старость и хорошо воспитывать детей, чтобы они позаботились о вас в будущем. Если вы не сделали ни того, ни другого, то вы — лицо с пониженной планкой гражданской ответственности. Государство у нас социальное, не допустит, чтобы вы умерли с голоду. Но о жизни в достатке говорить не приходится».