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В ближайшие дни цены ОФЗ стабилизируются на текущем уровне
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В ближайшие дни цены ОФЗ стабилизируются на текущем уровне 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В четверг на локальном долговом рынке инвесторы продолжили продажи бумаг. Доходность десятилетних ОФЗ выросла до 7,70% (+5 б.п.), доходность пятилетних ОФЗ — до 7,32% (+1 б.п.). За неделю кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 11-19 б.п. Наиболее сильный рост доходности произошел на дальнем конце кривой ОФЗ, что отражает пересмотр ожиданий по ставкам на российском рынке в условиях снижения нефтяных цен.
Крупные эмитенты перешли от ожидания более комфортной конъюнктуры к заимствованиям по текущим ценам для выполнения своих инвестиционных планов. Вчера Газпром сообщил, о сборе заявок инвесторов 24 июля на новый выпуск облигаций объемом до 40 млрд руб. Ориентир ставки купона — спред не более 80 б.п. к значению бескупонной кривой доходности семилетних ОФЗ. Срок обращения бумаг — 30 лет, оферта через 7 лет. В 2018 г. программа заимствований Газпрома предполагает привлечение 417 млрд руб. К настоящему времени за счет выпуска рублевых и еврооблигаций, а также кредитов привлечено 171 млрд рублей. Учитывая объявленный уровень премии к кривой ОФЗ, мы считаем покупку нового выпуска облигаций Газпрома интересной идеей.
Вчера Альфа-Банк провел book-building нового займа, установив ставку купона 7,90% на 3 года, что соответствует нижней границе изначально макетируемого уровня и содержит премию к ОФЗ в размере 80 б.п. Сегодня Сбербанк принимает заявки на выпуск облигаций 1P-16R со ставкой купона 7,50% на 4,5 года, что содержит премию к ОФЗ в размере 35 б.п.
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