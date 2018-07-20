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Объем валютной ликвидности у банков снизился до крайне низкого уровня
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Объем валютной ликвидности у банков снизился до крайне низкого уровня 

Прайм 1 час назад
Банк России опубликовал оценку предстоящих платежей по внешнему долгу в 2п’18, выделив, по данным опроса 40 крупнейших заемщиков нефинансового сектора, внутригрупповые платежи. Объем погашений в 3к’18 и 4к’18 оценен на уровне $9.8 млрд и $6.3 млрд, из которых на внутригрупповые выплаты приходится $4.1 млрд и $0.8 млрд, соответственно.
Объемы не выглядят существенными, особенно в контексте видимого улучшения показателей текущего счета с начала года. Однако, по данным статистики платежного баланса, они охватывают лишь малую долю предстоящих погашений всего корпоративного сектора ($23.7 млрд и $31.8 млрд, включая проценты), из чего можно сделать вывод о предстоящих крупных погашениях банковским сектором.
Интересным выглядит не столько объем задолженности, сколько заблаговременное снижение показателя валютной ликвидности в распоряжении банковского сектора до крайне низкого уровня ($74.1 млрд на 1 июля, по нашим расчетам). В условиях повышения зависимости развивающихся рынков от предложения офшорной долларовой ликвидности в конце каждого квартала и календарного года, подобная совокупность факторов выглядит настораживающей для среднесрочных ставок долларового фондирования.
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