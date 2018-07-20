Шведская Telia купит телевизионную компанию Bonnier Broadcasting за $1 млрд

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Шведский телекоммуникационный холдинг Telia Company договорился о покупке телевизионной компании Bonnier Broadcasting, работающей в скандинавских странах, у ее материнской компании Bonnier AB, говорится в пресс-релизе Telia.

Отмечается, что сделка включает покупку таких брендов как TV4, C More и финский телеканал MTV. Сумма сделки составит 9,2 миллиарда шведских крон (1,03 миллиарда долларов). Покупка подлежит одобрению регулирующих органов. Компании планируют завершить сделку во второй половине 2019 года.

Отмечается, что новый актив дополнит основной бизнес компании Telia. С его помощью шведская компания расширит диверсификацию бизнеса и сможет предлагать больше продуктов своим клиентам.

Telia — лидер рынков сотовой связи Швеции Финляндии , штаб-квартира компании находится в Стокгольме . Компания образована в декабре 2002 года в результате присоединения финской Sonera к шведской Telia.

Телевизионная компания Bonnier Broadcasting, входящая в медиа-группу Bonnier AB, работает на рынках скандинавских стран. В Bonnier Broadcasting и на телеканалах TV4, C More и MTV работают примерно 1,2 тысячи человек.