Потоки фондов по-прежнему устойчивы к политике

Российский рынок оказался под давлением разочарования итогами саммита: негативные заголовки политических новостей побудили часть глобальных фондов лихорадочно выводить деньги. С точки зрения потоков Россия сохраняет устойчивость, при этом улучшение отношения инвесторов к EM бондам оказывает поддержку.

EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Чистые совокупные потоки в российских активах со стороны фондов акций и облигаций оказались нулевыми против $130 млн притоков за предыдущую неделю.

Потоки фондов акций:

— Только Россия: ОТТОКИ $10 млн (против притоков $140 млн на предыдущей неделе) — первая неделя оттоков за последний месяц

— Совокупно: ОТТОКИ $70 млн (против $80 млн притоков на предыдущей неделе) — смена направления

Потоки фондов облигаций:

— Только Россия: ПРИТОКИ $10 млн (без изменений н/н) — 13 недель небольших притоков

— Совокупно: ПРИТОКИ $70 млн (против $50 млн на предыдущей неделе) — вторая неделя притоков, лучший результат за последние 15 недель

Акции: российские потоки на удивление устойчивы, но некоторые глобальные фонды запаниковали. Разочарование от саммита России и США и негативный тон СМИ, освещавших это событие, подорвали наметившееся восстановление интереса к дешевым российским акциям. Отношение инвесторов к развивающимися рынкам (EM), ключевой фактор для России, остается под давлением — GEM фонды потеряли еще $790 млн, при этом все EM фонды показали оттоки в размере $1.9 млрд, продолжив тренд последних 9 недель. На данный момент Россия остается в стороне от шторма, бушующего на развивающихся рынках: бразильские фонды потеряли $235 млн, тогда как турецкие (главный региональный аналог) — показали оттоки в размере $80 млн за неделю.

Становится очевидно, что распродажи в российских акциях на этой неделе снова вызваны действиями глобальных фондов, которые сокращают позиции в российских бумагах из-за негативного новостного фона и призывов к введению новых санкций. Можно предположить, что эти же фонды выводили деньги из России (в первую очередь из Сбербанка ), когда были введены американские санкции в отношении алюминиевого производителя UC Rusal в апреле. Первичная паническая реакция, по всей видимости, завершилась, однако участники рынка продолжат внимательно следить за угрозами новых санкций и динамикой нефтяных котировок.

Облигации: дешевые EM бонды привлекли новые деньги. Между тем ситуация на рынке облигаций выглядит гораздо более радужной. GEM фонды показали вторую неделю притоков в размере около $800 млн на фоне заявлений о привлекательности долговых бумаг развивающихся рынков и возможности отскока к концу года при условии, что странам удастся избежать масштабной торговой войны. Фонды облигаций, инвестирующие в Россию, также продолжают привлекать небольшие притоки более трех месяцев подряд.