Компания Абрамовича попросила Вашингтон о снисхождении в торговой войне

Просьба касается стальных слябов — полупродуктов, предназначенных для дальнейшей прокатки. Evraz NA (североамериканское подразделение Evraz) законтрактовал и оплатил морскую поставку двух партий слябов, произведенных в Мексике на заводе ArcelorMittal Lazaro Cardenas (принадлежит крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal). Они должны были использоваться на заводе Evraz в Портленде, штата Орегон.

Контракты были заключены еще до 1 июня — срока, когда были введены американские пошлины на сталь в том числе из Мексики. «1 июня одно судно уже было в пути. Мы запрашиваем данное исключение и просим о доступности этого продукта для завода Evraz в Портленде, на котором занято более 300 сотрудников», — говорится в сообщении.

Также компания просит вывести из-под ограничительных мер сырье, которое поставляется в США с принадлежащего ей завода в Канаде . В обоих случаях снятие 25-процентных пошлин крайне важно для бесперебойной работы портлендского завода Evraz, утверждает компания.

Крупнейшими пакетами акций в Evraz владеют российские бизнесмены Роман Абрамович (30,52 процента), Александр Абрамов (20,92 процента) и Александр Фролов (10,45 процента). Абрамов также занимает пост председателя совета директоров, а Фролов — президента. Штаб-квартира Evraz находится в Лондоне. По итогам 2017 года компания получила 759 миллионов долларов чистой прибыли.