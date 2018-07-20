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Компания на триллион: кто будет первым?
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Компания на триллион: кто будет первым? 

Вести Экономика 45 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: androidcentral.com  Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Долгие годы технологичный гигант Apple находился буквально в шаге от того, чтобы стать первой в истории компанией, капитализация которой достигнет отметки $1 трлн.
Финансовые показатели радовали инвесторов, весь мир активно пользовался гаджетами, производимыми компанией из Купертино. Казалось, что вопрос достижения желанной оценки — сущая формальность.
Однако до сих пор этого так и не произошло. И времена изменились: у "Яблока" уже намного больше конкурентов. Если раньше соперник, по сути, был только один — Samsung, то сейчас это еще и китайские производители, которые научились делать вполне качественные смартфоны.
Сейчас капитализация Apple составляет $944, и до заветной цели все еще остается, по сути, один шаг. Но теперь детищу Стива Джобса на пятки наступает другой гигант — крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon. И хотя Apple все еще имеет преимущество по капитализации, это соперничество становится захватывающим.
На этой неделе стоимость Amazon впервые в истории превысила отметку $900 млрд, однако накануне капитализация снизилась $886 млрд Акции ритейлера накануне потеряли 1,63%.
Тем не менее за год они выросли в цене примерно на 50%, а на следующей неделе компания представит финансовый отчет, в котором, по оценкам аналитиков, будут отражены рекордные финансовые показатели. Это может стать весомым драйвером, для того чтобы обогнать Apple и стать первой.
Впрочем, Apple также вскоре представит отчет — 31 июля. Но стоит обратить внимание, что динамика акций «яблочного» гиганта в этом году намного более скромная. С начала года капитализация выросла лишь на 12%.
Согласно опросам, проведенным MarketWatch, большинство респондентов отдают предпочтение Amazon. Правда, если раньше 72% опрошенных считали, что компания господина Безоса достигнет отметки $1 трлн быстрее, то сейчас таких лишь 67%.
Добавим, что для достижения заветной цели акциям Amazon нужно подорожать еще примерно 13%, а Apple — всего на 6%.
Впрочем, может случиться так, что цели не достигнет ни одна из них, во всяком случае в ближайшее время. Есть вероятность серьезной коррекции на американском рынке.
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