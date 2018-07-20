«Тагилбанк» остался без лицензии

Как отмечает ЦБ, деятельность «Тагилбанка» на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Приказом ЦБ 20 июля в банк назначена временная администрация.

«Тагилбанк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.