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«Тагилбанк» остался без лицензии
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«Тагилбанк» остался без лицензии 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Банк России отозвал лицензию у свердловского АО «Тагилбанк». С сегодняшнего дня кредитной организации запрещено осуществлять банковские операции, сообщил регулятор.
Как отмечает ЦБ, деятельность «Тагилбанка» на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.
Приказом ЦБ 20 июля в банк назначена временная администрация.
«Тагилбанк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.
По данным Банка России, на 1 июля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 409-е место в банковской системе РФ.
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