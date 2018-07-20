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Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка»
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Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Южного регионального банка" (ЮРБ, город Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.
Деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности кредитной организации установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает ЦБ.
Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. «В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ООО „ЮРБ“ лицензии на осуществление банковских операций», — отмечает регулятор.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом «O Центральном банке РФ». В банк назначена временная администрация.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, ЮРБ на 1 июля занимал 487-е место в банковской системе РФ.
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