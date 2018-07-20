Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка»

Деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности кредитной организации установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. «В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ООО „ЮРБ“ лицензии на осуществление банковских операций», — отмечает регулятор.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом «O Центральном банке РФ». В банк назначена временная администрация.