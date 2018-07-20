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Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка»
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Центробанк отозвал лицензию у «Южного регионального банка»
ТК «Звезда»
1 час назад
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Фото:
ТК «Звезда»
Центробанк
отозвал лицензию у «
Южного регионального банка
».
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