Омич на полгода отправится в колонию за то, что не ночевал дома

Мужчине отменили условную меру наказания из-за несоблюдения условий содержания. По информации пресс-службы прокуратуры Омской области, 19-летнему омича, ранее осужденному за грабеж, отменили условное наказание и заменили его реальным сроком.

В 2017 году на проспекте Мира молодой омич нанес телесные повреждения мужчине и похитил его телефон стоимостью 2,5 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 8 месяцев. Омич неоднократно игнорировал возложенные судом на него обязанности, и испытательный срок был продлен.

Полиция установила, что он в мае 2018 года дважды не ночевал дома и привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка).

В связи с этим уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд в целях отмены условного осуждения. Прокурор в ходе заседания, учитывая заключения психолога о склонности осужденного к деструктивному поведению и и употреблению алкоголя, поддержал ходатайство о замене условного срока реальным.