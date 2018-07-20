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Омич на полгода отправится в колонию за то, что не ночевал дома
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Омич на полгода отправится в колонию за то, что не ночевал дома 

Омск Здесь 20 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Мужчине отменили условную меру наказания из-за несоблюдения условий содержания. По информации пресс-службы прокуратуры Омской области, 19-летнему омича, ранее осужденному за грабеж, отменили условное наказание и заменили его реальным сроком.
В 2017 году на проспекте Мира молодой омич нанес телесные повреждения мужчине и похитил его телефон стоимостью 2,5 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 8 месяцев. Омич неоднократно игнорировал возложенные судом на него обязанности, и испытательный срок был продлен.
Полиция установила, что он в мае 2018 года дважды не ночевал дома и привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка).
В связи с этим уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд в целях отмены условного осуждения. Прокурор в ходе заседания, учитывая заключения психолога о склонности осужденного к деструктивному поведению и и употреблению алкоголя, поддержал ходатайство о замене условного срока реальным.
Ближайшие шесть месяцев молодой человек проведет в колонии общего режима.
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