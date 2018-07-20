Глава Амурской области сравнил газовые проекты региона со строительством БАМа

"Газпром" силами "Сибура" строит [в регионе] Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), работы идут по графику. В планах «Сибура» есть и строительство собственного газохимического комплекса ( ГХК ), привязанного к АГПЗ, его ежегодная мощность 1,7 млн тонн полиэтилена. Это сложный проект, его стоимость $9 млрд, у него пока нет инвестиционного решения, но я рассчитываю, что этот завод будет, поскольку он создаст налоговую базу, рабочие места. Он имеет для нас критически важное значение, его можно сравнить с АГПЗ, а если исторически сравнивать, то со строительством БАМа, например", — сказал Орлов в интервью ТАСС.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке протяженностью 4,3 тыс. км. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии Якутии . Причем именно на территории Приамурья находится неофициальная столица магистрали — город Тында с населением свыше 30 тыс. человек. Хотя строительство железной дороги началось в конце 1930-х годов, основные работы развернулись в 1974 году, когда БАМ объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

Другим интересным проектом, связанным со строящимся в Приамурье газопроводом «Сила Сибири», Орлов назвал метаноловый завод в городе Сковородино ежегодной мощностью 1 млн тонн. Его стоимость составляет порядка 38 млрд рублей, предприятие также позволит создать новые рабочие места.

"До прихода «Газпрома» проектом номер один по капитализации в Приамурье было строительство первой очереди космодрома Восточный — это 200 млрд рублей. «Сила Сибири» и Амурский газоперерабатывающий завод — это в совокупности 3 трлн рублей инвестиций", — подчеркнул Орлов.

О предприятиях

Амурский ГПЗ строится с 2015 года в 18 км от города Свободный . Это будет крупнейшее в России и одно из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубических метров сырьевого газа в год. Для сравнения, объем переработки природного газа всеми существующими газоперерабатывающими заводами России в 2016 году составил около 74 млрд кубических м. В состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн кубических м год.