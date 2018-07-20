Глава Амурской области сравнил газовые проекты региона со строительством БАМа 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Амурской области Василий Орлов сравнил по масштабам реализуемые в регионе газовые проекты со строительством в свое время Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
"Газпром" силами "Сибура" строит [в регионе] Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), работы идут по графику. В планах «Сибура» есть и строительство собственного газохимического комплекса (ГХК), привязанного к АГПЗ, его ежегодная мощность 1,7 млн тонн полиэтилена. Это сложный проект, его стоимость $9 млрд, у него пока нет инвестиционного решения, но я рассчитываю, что этот завод будет, поскольку он создаст налоговую базу, рабочие места. Он имеет для нас критически важное значение, его можно сравнить с АГПЗ, а если исторически сравнивать, то со строительством БАМа, например", — сказал Орлов в интервью ТАСС.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке протяженностью 4,3 тыс. км. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Причем именно на территории Приамурья находится неофициальная столица магистрали — город Тында с населением свыше 30 тыс. человек. Хотя строительство железной дороги началось в конце 1930-х годов, основные работы развернулись в 1974 году, когда БАМ объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
Другим интересным проектом, связанным со строящимся в Приамурье газопроводом «Сила Сибири», Орлов назвал метаноловый завод в городе Сковородино ежегодной мощностью 1 млн тонн. Его стоимость составляет порядка 38 млрд рублей, предприятие также позволит создать новые рабочие места.
"До прихода «Газпрома» проектом номер один по капитализации в Приамурье было строительство первой очереди космодрома Восточный — это 200 млрд рублей. «Сила Сибири» и Амурский газоперерабатывающий завод — это в совокупности 3 трлн рублей инвестиций", — подчеркнул Орлов.
О предприятиях
Амурский ГПЗ строится с 2015 года в 18 км от города Свободный. Это будет крупнейшее в России и одно из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубических метров сырьевого газа в год. Для сравнения, объем переработки природного газа всеми существующими газоперерабатывающими заводами России в 2016 году составил около 74 млрд кубических м. В состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн кубических м год.
Амурский ГХК планируется запустить не ранее 2021 года. На газохимическом комплексе будут перерабатываться ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи. Основным поставщиком сырья для ГХК станет Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома», который будет построен в рамках поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В феврале этого года «Сибур» и «Газпром» заключили предварительный договор, фиксирующий ключевые коммерческие условия поставки этана с Амурского ГПЗ на Амурский газохимический комплекс.