Путин подписал закон, позволяющий повышать экспортные пошлины на бензин до 90%

Это даст возможность влиять на объемы поставок нефтепродуктов, а соответственно, и топлива, на российский рынок. Высокая пошлина будет делать поставки за рубеж невыгодными, в таком случае компании начнут продавать бензин на родине. В июне россияне столкнулись с резкими скачками цен на бензин. В некоторых регионах стоимость литра превысила психологическую отметку в 50 рублей за литр. Путин объяснял такой резкий скачок цен стремлением нефтяных компаний вернуть выпадающие доходы от роста цен на нефть.