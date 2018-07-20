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Путин подписал закон, позволяющий повышать экспортные пошлины на бензин до 90%
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Путин подписал закон, позволяющий повышать экспортные пошлины на бензин до 90% 

Авторадио 39 минут назад
Это даст возможность влиять на объемы поставок нефтепродуктов, а соответственно, и топлива, на российский рынок. Высокая пошлина будет делать поставки за рубеж невыгодными, в таком случае компании начнут продавать бензин на родине. В июне россияне столкнулись с резкими скачками цен на бензин. В некоторых регионах стоимость литра превысила психологическую отметку в 50 рублей за литр. Путин объяснял такой резкий скачок цен стремлением нефтяных компаний вернуть выпадающие доходы от роста цен на нефть.
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