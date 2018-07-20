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ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка
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ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка 

Rambler News Service 14 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка (ЮРБ) из Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба ЦБ.
ЮРБ является участником системы страхования вкладов.
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