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ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка
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ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка
Rambler News Service
14 минут назад
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Фото:
Федеральное агентство политических новостей
Банк России
с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у
Южного регионального банка
(ЮРБ) из Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба ЦБ.
ЮРБ является участником системы страхования вкладов.
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