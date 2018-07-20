Минэнерго изучает вопрос о поставках газа в Хабаровский край с 2025 года

"У нас есть поручение президента РФ по поводу газификации Дальнего Востока… Мы, что касается поставок газа в Хабаровский край, сейчас этот вопрос изучаем, изучаем совместно с "Газпромом" , с другими возможными поставщиками газа. Работает рабочая группа, конкретные предложения будут подготовлены", — сказал Новак.

Контракт на поставку газа Exxon Neftegas Ltd в Хабаровский край с Сахалина заключен на 2005 — 2025 годы. Газ используется в энергосистеме края в качестве топлива, в том числе потребителями, включившимися в программу газификации.

Новак в пятницу находится с рабочей поездкой в Хабаровске, здесь он провел совещание по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018 — 2019 годов.