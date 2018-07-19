Kimberly-Clark продаст европейский бизнес по производству туалетной бумаги и салфеток— СМИ

МОСКВА , 19 июл /ПРАЙМ/. Американский производитель средств личной гигиены Kimberly-Clark рассматривает продажу своего европейского бизнеса по производству туалетной бумаги и салфеток в попытке сократить расходы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Компания пытается сократить расходы и бороться со снижением объемов продаж путем выхода из менее прибыльных регионов", — добавляет агентство.

Kimberly-Clark связалась с частными инвестиционными компаниями, чтобы оценить их интерес к приобретению активов. По данным источника, они могут быть оценены в 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов).

Италия, В портфель активов компании в Европе входят марки туалетной бумаги Andrex (заводы в Британии и Ирландии ), Hakle ( Австрия Швейцария ) и Scottex ( Бельгия Испания ).

При этом по данным трех источников, пока остается неясным, будут ли включены в сделку лицензии на торговые марки товаров, продаваемых как в Европе, так и в других регионах, в частности салфетки и бумажные полотенца Kleenex и Cottonelle. Как отмечают источники, стандартная практика в таких случаях подразумевает продажу и этих марок.