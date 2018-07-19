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Kimberly-Clark продаст европейский бизнес по производству туалетной бумаги и салфеток— СМИ
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Kimberly-Clark продаст европейский бизнес по производству туалетной бумаги и салфеток— СМИ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Американский производитель средств личной гигиены Kimberly-Clark рассматривает продажу своего европейского бизнеса по производству туалетной бумаги и салфеток в попытке сократить расходы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Компания пытается сократить расходы и бороться со снижением объемов продаж путем выхода из менее прибыльных регионов", — добавляет агентство.
Kimberly-Clark связалась с частными инвестиционными компаниями, чтобы оценить их интерес к приобретению активов. По данным источника, они могут быть оценены в 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов).
В портфель активов компании в Европе входят марки туалетной бумаги Andrex (заводы в Британии и Ирландии), Hakle (Австрия, Швейцария) и Scottex (Бельгия, Италия, Испания).
При этом по данным трех источников, пока остается неясным, будут ли включены в сделку лицензии на торговые марки товаров, продаваемых как в Европе, так и в других регионах, в частности салфетки и бумажные полотенца Kleenex и Cottonelle. Как отмечают источники, стандартная практика в таких случаях подразумевает продажу и этих марок.
Kimberly-Clark, основанная в 1872 году, производит продукцию для личной, профессиональной и промышленной гигиены и здравоохранения. Штаб-квартира компании расположена в Далласе (США). В России Kimberly-Clark работает с 1996 года, а в 2010 году компания открыла предприятие по выпуску продукции для личной гигиены в подмосковном Ступино. Продукция компании включает в себя такие бренды, как Huggies, Kotex, Kleenex, Depend.
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